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Сидоркина Лена Николаевна
6.0
0
Сидоркина Лена Николаевна
Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Иркутский Государственный Медицинский институт, специализация "Стоматология", 1982 г. окончания.
Интернатура по специальности "Стоматология", г. Абакан, 1982 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2016 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
0 отзывов
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