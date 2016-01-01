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  3. Сидоркина Лена Николаевна
Сидоркина Лена Николаевна
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Сидоркина Лена Николаевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский Государственный Медицинский институт, специализация "Стоматология", 1982 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология", г. Абакан, 1982 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
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