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  3. Сидорова Наталья Владимировна
Сидорова Наталья Владимировна
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Сидорова Наталья Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наталья
ул. Лермонтова, 3
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

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