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Киселева Ольга Андреевна
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Киселева Ольга Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Главный врач
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, специальность - педиатрия
  • Интернатура по дерматовенерологии, специальность - дерматовенерология
Курсы повышения квалификации
  • Применение лазерного аппарата «Multiline» в косметологии;
  • Инъекционная коррекция морщин ботулотоксином типа А(Ботокс, Диспорт);
  • Контурная пластика с инъекционными биодеградируемыми имплантами на основе гиалуроновой кислоты (Juvеderm Ultra, Restylane, Surgiderm), в том числе работа с канюлями;
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Адреса и стоимость приёма
Де Люкс
ул. Истомина, 42
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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