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Киселева Ольга Андреевна
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Киселева Ольга Андреевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Трихолог
,
Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, специальность - педиатрия
Интернатура по дерматовенерологии, специальность - дерматовенерология
Курсы повышения квалификации
Применение лазерного аппарата «Multiline» в косметологии;
Инъекционная коррекция морщин ботулотоксином типа А(Ботокс, Диспорт);
Контурная пластика с инъекционными биодеградируемыми имплантами на основе гиалуроновой кислоты (Juvеderm Ultra, Restylane, Surgiderm), в том числе работа с канюлями;
Волюметрическая коррекция препаратами Волюма, Restylane;
Нитевой лифтинг.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Де Люкс
ул. Истомина, 42
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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