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Ситникова Татьяна Эдуардовна
6.0
0
Ситникова Татьяна Эдуардовна
Стоматолог-терапевт
,
Директор клиники
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология терапевтическая", 1991 г. окончания.
Сертификат специалиста "Стоматология терапевтическая", от 08.06.2013 г.
Курсы повышения квалификации
Свидетельство о повышении квалификации 450/600 от 08.06.2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Добро-Дент
ул. Ленинградская, 46
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
400 р
0 отзывов
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