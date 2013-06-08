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  3. Ситникова Татьяна Эдуардовна
Ситникова Татьяна Эдуардовна
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Ситникова Татьяна Эдуардовна

Стоматолог-терапевт, Директор клиники
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология терапевтическая", 1991 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Стоматология терапевтическая", от 08.06.2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Свидетельство о повышении квалификации 450/600 от 08.06.2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Добро-Дент
ул. Ленинградская, 46
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
400 р
0 отзывов

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