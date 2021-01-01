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Добро-Дент
0.0
Рейтинг

Добро-Дент

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Ленинградская, 46
3-й этаж
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Гармаев Дмитрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гармаев Дмитрий Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Авдеева Нина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авдеева Нина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 27 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ситникова Татьяна Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ситникова Татьяна Эдуардовна

Стоматолог-терапевт, Директор клиники
Стаж 29 лет
Стоматолог-терапевт, Директор клиники
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Абакумов Михаил Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абакумов Михаил Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гостева Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гостева Наталья Викторовна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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