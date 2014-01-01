Сивак Мария Алексеевна
Аспирант кафедры госпитальной терапии ДВГМУ.
С 2014г. по настоящее время идет работа над кандидатской диссертацией, посвященной клинико-патогенетической оценке эффективности и безопасности применения амтолметина гуацила у больных с дегенеративными заболеваниями суставов (специальность «Внутренние болезни»).
В 2016 г. заняла 2-ое место среди аспирантов на 5 внутривузовском конкурсе научно-исследовательских и инновационных проектов на соискание грантов для студентов и аспирантов ДВГМУ.
С 2014г. по настоящее время идет работа над кандидатской диссертацией, посвященной клинико-патогенетической оценке эффективности и безопасности применения амтолметина гуацила у больных с дегенеративными заболеваниями суставов (специальность «Внутренние болезни»).
В 2016 г. заняла 2-ое место среди аспирантов на 5 внутривузовском конкурсе научно-исследовательских и инновационных проектов на соискание грантов для студентов и аспирантов ДВГМУ.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1400 р
Терапевт
1400 р
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1400 р
Терапевт
1400 р
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