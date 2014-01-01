Сивак Мария Алексеевна

Аспирант кафедры госпитальной терапии ДВГМУ.

С 2014г. по настоящее время идет работа над кандидатской диссертацией, посвященной клинико-патогенетической оценке эффективности и безопасности применения амтолметина гуацила у больных с дегенеративными заболеваниями суставов (специальность «Внутренние болезни»).

В 2016 г. заняла 2-ое место среди аспирантов на 5 внутривузовском конкурсе научно-исследовательских и инновационных проектов на соискание грантов для студентов и аспирантов ДВГМУ.