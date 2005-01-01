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Скрипник Светлана Сергеевна
6.3
2
Скрипник Светлана Сергеевна
Кардиолог
,
Ревматолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Детская кардиология, 2016 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Ревматолог
По запросу
2 отзыва
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