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Служаева Ирина Леонидовна
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Служаева Ирина Леонидовна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматология, 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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