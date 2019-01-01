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Смирнов Виктор Алексеевич
6.0
0
Смирнов Виктор Алексеевич
Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Тюменский Медицинский Институт, Военно-медицинский факультет, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
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