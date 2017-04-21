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Собачкина Лариса Павловна
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0
Собачкина Лариса Павловна
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, стоматология, 1988 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 13.02.2021 г.
Сертификат "Стоматология хирургическая",действителен по 21.04.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
0 отзывов
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