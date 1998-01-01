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Ким Анастасия Григорьевна
6.3
1
Ким Анастасия Григорьевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ИПКСЗ, Терапевтическая стоматология, 2015 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Специализация – классическая и базальная имплантация.
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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
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1 отзыв
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