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Ким Анастасия Григорьевна
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Ким Анастасия Григорьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО ИПКСЗ, Терапевтическая стоматология, 2015 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Специализация – классическая и базальная имплантация.
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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
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По запросу
Консультация детей
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ул. Гоголя, 39
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