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Соколов Михаил Васильевич
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Соколов Михаил Васильевич
Кардиолог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
ДВГМУ, специализация "Кардиология", 2008 г. окончания.
Сертификат по специальности "Кардиология", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 2012 г.
Повышение квалификации "Кардиология", КГБОУДПО "ИПКСЗ", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-кардиолог, Краевая клиническая больница №2, г.Хабаровск
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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1300 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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