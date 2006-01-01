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Соколов Михаил Васильевич
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Соколов Михаил Васильевич

Кардиолог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Кардиология", 2008 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Кардиология", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 2012 г.
  • Повышение квалификации "Кардиология", КГБОУДПО "ИПКСЗ", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-кардиолог, Краевая клиническая больница №2, г.Хабаровск
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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1300 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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