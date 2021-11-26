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Сологуб Людмила Нестеровна
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Сологуб Людмила Нестеровна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1975 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 1977 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат, ИПКСЗ, по специальности "Офтальмология", до 26.11.2021 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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