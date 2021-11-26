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Сологуб Людмила Нестеровна
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Сологуб Людмила Нестеровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1975 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 1977 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат, ИПКСЗ, по специальности "Офтальмология", до 26.11.2021 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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