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Солопенко Елена Леонидовна
6.0
0
Солопенко Елена Леонидовна
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
0 отзывов
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