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Стаценко Наталья Александровна
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0
Стаценко Наталья Александровна
Акушер-гинеколог
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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