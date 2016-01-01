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Степанова Лариса Олеговна
6.0
0
Степанова Лариса Олеговна
Стоматолог-ортопед
,
Директор клиники
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Ст-Дент
пер. Картографический, 5А
0 отзывов
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