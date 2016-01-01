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Степанова Лариса Олеговна
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Степанова Лариса Олеговна

Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Ст-Дент
пер. Картографический, 5А
0 отзывов

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