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  3. Рукин Антон Сергеевич
Рукин Антон Сергеевич
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Рукин Антон Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2004 г. окончания.
  • Интернатура, 2005 г. окончания.
  • Ординатура по специальности «Ортопедия», 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор
ул. Краснореченская, 63
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

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