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Стрелов Дмитрий Юрьевич
8.1
4
Стрелов Дмитрий Юрьевич
Психолог
Стаж 20 лет
Консультации:
- По семейным и личным вопросам
- По бизнесу, психологии предпринимательства
- По успешной карьере и учебе
- Супервизия для психологов
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Информация о враче
Образование
Московская Гуманитарно-Социальная Академия, специализация "Психология", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Самопознание
ул. Кубяка, 5А
Консультация взрослых
Психолог
2500 р
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
4 отзыва
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