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  3. Стрелов Дмитрий Юрьевич
Стрелов Дмитрий Юрьевич
8.1
4

Стрелов Дмитрий Юрьевич

Психолог
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
  • Московская Гуманитарно-Социальная Академия, специализация "Психология", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Самопознание
ул. Кубяка, 5А
Консультация взрослых
Психолог
2500 р
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
4 отзыва

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