Самопознание

Курс создан в Академии Самопознания, и в полном ообъёме преподаётся в Отделении народной психологии Музея-Заповедника народного быта (г.Иваново). Учебники, которые используются в обучении, издаются в "Роще Академии".

Курс прикладной КИ-психологии включает теоретическую часть - знание устройства человека, с точки зрения души, и прикладную часть - упражнения помогающие познавать и совершенствовать себя. Особенность курса в том, что обучение прикладной психологии идёт через очищение своего сознания. Такой путь - очищение сознания - в конечном итоге раскрывает видение и даёт понимание своего телесного и душевного устройства.

Помимо обучения по Основному курсу, в центре проводятся психологические консультации, а также двух-трёхдневные живые семинары по постановке своего дела и построению семейного счастья.

ИП Стрелов Д. Ю.