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Самопознание
0.0
Рейтинг

Самопознание

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Кубяка, 5А
c 10:00 до 22:00. Сейчас открыто. Закроется через 26 минут
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Врачи работающие в клинике
Стрелов Дмитрий Юрьевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Стрелов Дмитрий Юрьевич

Психолог
Стаж 20 лет
Психолог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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