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Сурова Ирина Викторовна
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Сурова Ирина Викторовна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 37 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, УльтЗвукДиаг, 2008 г.
ИПКСЗ, УльтЗвукДиаг, 2013 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2008 г.
ИПКСЗ, УльтЗвукДиаг, 2018 г..
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Участие в ассоциациях
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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