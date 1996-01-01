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  3. Сушкова Мария Александровна
Сушкова Мария Александровна
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Сушкова Мария Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", 1997 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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