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Сычевская Елена Анатольевна
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Сычевская Елена Анатольевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по Неврологии, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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