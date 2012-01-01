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Сырнев Юрий Александрович
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Сырнев Юрий Александрович
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 48 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1972 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура, Сердечно сосудистая хирургия, 1984 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2012 г.
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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