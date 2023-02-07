  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тетюшина Елена Анатольевна
Тетюшина Елена Анатольевна
6.3
1

Тетюшина Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1990 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен по 07.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи