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Тетюшина Елена Анатольевна
6.3
1
Тетюшина Елена Анатольевна
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1990 г. окончания.
Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен по 07.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
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