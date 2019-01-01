Титов Денис Валерьевич

Институт психотерапии и клинической психологии, "Эмоциональный интеллект и основы девиантного поведения", г. Хабаровск

Институт психотерапии и клинической психологии, "Основы психологического консультирования в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск

Институт психотерапии и клинической психологии, "Трансактный анализ в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск