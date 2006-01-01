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  3. Ткаченко Инна Сергеевна
Ткаченко Инна Сергеевна
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Ткаченко Инна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Уни-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
917 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
275 р
0 отзывов

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