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Трегубова Татьяна Георгиевна
6.0
0
Трегубова Татьяна Георгиевна
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
хГМИ, педиатрия, 1978 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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