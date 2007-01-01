Германович Лидия Владимировна
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Выполняет УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники), поверхностных структур (щитовидная железа), сердечно-сосудистой системы (артерии головы и шеи, артерии и вены нижних и верхних конечностей).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
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