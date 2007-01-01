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  3. Германович Лидия Владимировна
Германович Лидия Владимировна
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Германович Лидия Владимировна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Педиатрия" , 2007 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Функциональная диагностика", ФГБУ "Учебно-научный медицинский центр", 2010-2012 гг.
  • Сертификат по Функциональной диагностике до 2021 г.
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Курсы повышения квалификации
  • ФГБУ "Учебно-научный медицинский центр "Управления делами Президента РФ по функциональной диагностике, г Москва, 2012 г.
  • Проф. переподготовка по "УЗИ", ИПКСЗ 2016 г.
  • Проф. переподготовка "Функциональная диагностика", ИПКСЗ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
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