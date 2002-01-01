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Тренин Андрей Николаевич
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Тренин Андрей Николаевич
Окулист (офтальмолог)
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
Томский военно-медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Офтальмология", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Медицинская служба в вооруженных силах РФ, 2003-2012 гг.
Врач-офтальмолог, ООО «Дальневосточный центр охраны зрения», 2016 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный центр охраны зрения
Доступна онлайн запись
пер. Облачный, 78А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2770 р
0 отзывов
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