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  3. Тришина Татьяна Анатольевна
Тришина Татьяна Анатольевна
6.0
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Тришина Татьяна Анатольевна

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
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