Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Тромбачев Александр Викторович
6.0
0
Тромбачев Александр Викторович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Скородумов
Владимир Семенович
Онколог
,
Хирург
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Алёхина
Наталья Вячеславовна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
7.2
12
Записаться
Куцый
Михаил Борисович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...