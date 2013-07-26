Тучак Анна Андреевна
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
250 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
250 р
б-р Уссурийский, 16
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Доступна онлайн запись
ул. Олега Кошевого, 10
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
200 р
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