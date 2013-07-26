Тучак Анна Андреевна

Диагностика и лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС: клинически оправданный подход, 2013 г.

Брекет-система Damon – первые шаги к успешному лечению. Диагностика, планирование, выбор прописи, позиционирование (г. Владивосток), 2013 г.

Новый подход к диагностике, лечению и клиническому ведению пациентов с нарушением прикуса, 2013 г.