  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тучак Анна Андреевна
Тучак Анна Андреевна
6.6
2

Тучак Анна Андреевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
  • Сертификат № 0125240027198 от 26.07.2013
Курсы повышения квалификации
  • Диагностика и лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС: клинически оправданный подход, 2013 г.
  • Брекет-система Damon – первые шаги к успешному лечению. Диагностика, планирование, выбор прописи, позиционирование (г. Владивосток), 2013 г.
  • Новый подход к диагностике, лечению и клиническому ведению пациентов с нарушением прикуса, 2013 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Участник III конкурса молодых ученых в рамках XIV Международного конгресса "Доказательная медицина- Основа современного здравоохранения"(27-29 мая 2015 года,г Хабаровск)
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
250 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
250 р
Дентал Стиль
б-р Уссурийский, 16
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
1 Здоровые зубы
Доступна онлайн запись
ул. Олега Кошевого, 10
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
200 р
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи