1 Здоровые зубы

Консультация - бесплатно.

Стоматологический центр оборудован современной медицинской аппаратурой. Квалифицированные специалисты учреждения имеют большой опыт работы, используют высокие технологии лечения.

На базе стоматологического центра проводится полное обследование рта и комплексная диагностика с составлением плана лечения, командный подход к реабилитации и лечению пациентов с полным и частичным отсутствием зубов.

Предлагается терапевтический прием (лечение кариеса и его осложнений), эстетическая реставрация (виниры, вкладки – безметалловая керамика), ортопедический прием (протезирование на имплантатах, съемное протезирование, мостовидные протезы, коронки), хирургическое лечение (удаление зубов, удаление ретинированных зубов, имплантация), рентгенологические исследования.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.

ООО "Евростом".