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  3. 1 Здоровые зубы
1 Здоровые зубы
3.1
Рейтинг

1 Здоровые зубы

В клинике 7 врачей
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Адреса
ул. Олега Кошевого, 10
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Имплантология, протезирование, лечение под микроскопом, ортодонтия, отбеливание.

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Врачи работающие в клинике
Тучак Анна Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тучак Анна Андреевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кондеев Михаил Андреевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кондеев Михаил Андреевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кущ Карина Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кущ Карина Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 7 лет
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Трубникова Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трубникова Юлия Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
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Хонская Надежда Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хонская Надежда Петровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Синельников Владислав Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синельников Владислав Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Симкачев Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симкачев Максим Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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