- Главная
- Все клиники
- 1 Здоровые зубы
1 Здоровые зубы
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Имплантология, протезирование, лечение под микроскопом, ортодонтия, отбеливание.
Консультация - бесплатно.
Стоматологический центр оборудован современной медицинской аппаратурой. Квалифицированные специалисты учреждения имеют большой опыт работы, используют высокие технологии лечения.
На базе стоматологического центра проводится полное обследование рта и комплексная диагностика с составлением плана лечения, командный подход к реабилитации и лечению пациентов с полным и частичным отсутствием зубов.
Предлагается терапевтический прием (лечение кариеса и его осложнений), эстетическая реставрация (виниры, вкладки – безметалловая керамика), ортопедический прием (протезирование на имплантатах, съемное протезирование, мостовидные протезы, коронки), хирургическое лечение (удаление зубов, удаление ретинированных зубов, имплантация), рентгенологические исследования.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
ООО "Евростом".