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Туржанская Наталья Васильевна
6.0
0
Туржанская Наталья Васильевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт, 1993. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
Сертификат - терапия – 25.02. 2011г - до 25.02.2016
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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