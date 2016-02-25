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Туржанская Наталья Васильевна
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Туржанская Наталья Васильевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт, 1993. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
  • Сертификат - терапия – 25.02. 2011г - до 25.02.2016
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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