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  3. Турышева Екатерина Владимировна
Турышева Екатерина Владимировна

Турышева Екатерина Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж 3 года
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Льва Толстого, 12
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р

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