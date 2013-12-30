  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ушаков Владимир Александрович
Ушаков Владимир Александрович

Ушаков Владимир Александрович

Кардиолог, Терапевт
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2002 г. окончания.
  • Клиническая интернатура по специальности «Терапия», 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Кардиология", ДВГМУ, 2006 г.
  • Повышение квалификации по программе «Вопросы кардиологии», ГБОУ ВПО ДВГМУ МЗ РФ, 2012 г.
  • Сертификат "Кардиология", ДВГМУ, действителен с 09.06.2017 г., по 08.06.2022 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу

Похожие специалисты

Все врачи