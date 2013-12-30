Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ушаков Владимир Александрович
Ушаков Владимир Александрович
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 2002 г. окончания.
Клиническая интернатура по специальности «Терапия», 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Кардиология", ДВГМУ, 2006 г.
Повышение квалификации по программе «Вопросы кардиологии», ГБОУ ВПО ДВГМУ МЗ РФ, 2012 г.
Сертификат "Кардиология", ДВГМУ, действителен с 09.06.2017 г., по 08.06.2022 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ДВГМУ, действителен с 30.03.2014 г. по 29.03.2019 г.
Сертификат "Клиническая фармакология", ДВГМУ, с 30.12.2013 г. по 29.12.2018 г.
Сертификат "Терапия", ИПКЗС, действителен с 25.02 2016 г. по 24.02.2021 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Похожие специалисты
Добрынина
Ольга Юрьевна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
Записаться
Лойфман
Виталий Михайлович
Кардиолог
Записаться
Чунарев
Федор Леонидович
Мануальный терапевт
,
Рефлексотерапевт
,
Терапевт
,
Гирудотерапевт
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону