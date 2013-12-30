Ушаков Владимир Александрович

Профессиональная переподготовка "Кардиология", ДВГМУ, 2006 г.

Повышение квалификации по программе «Вопросы кардиологии», ГБОУ ВПО ДВГМУ МЗ РФ, 2012 г.

Сертификат "Кардиология", ДВГМУ, действителен с 09.06.2017 г., по 08.06.2022 г.