Вакцина коревая от кори

Вакцина коревая культуральная живая, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения.

Показания к применению: Плановые прививки проводят двукратно в возрасте 12 мес и 6 лет детям, не болевшим корью. Детей, родившихся от серонегативных к вирусу кори матерей, вакцинируют в возрасте 8 мес и далее – в 14-15 мес и 6 лет. Интервал между вакцинацией и повторной прививкой должен быть не менее 6 мес.

Дети в возрасте от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет (включительно).

Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

Противопоказания: Тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицина сульфат и др.), куриные и/или перепелиные яйца.

Первичные иммунодефицитные состояния, злокачественные болезни крови и новообразования.

Беременность.

*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.