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Вакцина от гриппа Инфлювак
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Вакцина от гриппа Инфлювак

Вакцинация
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1190 р
Первичный приём детей
Вакцинация
1190 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1190 р
Первичный приём детей
Вакцинация
1190 р
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