Вакцина от гриппа Инфлювак

Инфлювак® (Нидерланды) это вакцина для профилактики гриппа у взрослых и детей старше 6 месяцев.



Иммунизацию вакциной Инфлювак® проводят ежегодно в осенний период, в связи с тем, что заболеваемость гриппом имеет сезонный характер и проводить вакцинацию рекомендуется в период наибольшего риска заболеваемости.

Применение при беременности и лактации:

Имеющийся опыт показывает, что Инфлювак можно применять без какого-либо риска в отношении плода или ребенка при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Противопоказанием к применению является повышенная чувствительность к компонентам вакцины.

Вакцинацию следует отложить до окончания острых проявлений заболевания и обострения хронических заболеваний. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят сразу же после нормализации температуры.

*В стоимость включена услуга предвакцинального осмотра.