Вакцина от гриппа Инфлювак
Принимает детей
Инфлювак® (Нидерланды) это вакцина для профилактики гриппа у взрослых и детей старше 6 месяцев.
Иммунизацию вакциной Инфлювак® проводят ежегодно в осенний период, в связи с тем, что заболеваемость гриппом имеет сезонный характер и проводить вакцинацию рекомендуется в период наибольшего риска заболеваемости.
Применение при беременности и лактации:
Имеющийся опыт показывает, что Инфлювак можно применять без какого-либо риска в отношении плода или ребенка при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).
Противопоказанием к применению является повышенная чувствительность к компонентам вакцины.
Вакцинацию следует отложить до окончания острых проявлений заболевания и обострения хронических заболеваний. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят сразу же после нормализации температуры.
*В стоимость включена услуга предвакцинального осмотра.
Иммунизацию вакциной Инфлювак® проводят ежегодно в осенний период, в связи с тем, что заболеваемость гриппом имеет сезонный характер и проводить вакцинацию рекомендуется в период наибольшего риска заболеваемости.
Применение при беременности и лактации:
Имеющийся опыт показывает, что Инфлювак можно применять без какого-либо риска в отношении плода или ребенка при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).
Противопоказанием к применению является повышенная чувствительность к компонентам вакцины.
Вакцинацию следует отложить до окончания острых проявлений заболевания и обострения хронических заболеваний. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят сразу же после нормализации температуры.
*В стоимость включена услуга предвакцинального осмотра.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1190 р
Первичный приём детей
Вакцинация
1190 р
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1190 р
Первичный приём детей
Вакцинация
1190 р
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