Вакцина паротитно-коревая от кори (Россия)
Принимает детей
Вакцина паротитно-коревая культуральная живая, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения.
Показания для применения: Профилактика кори и эпидемического паротита, начиная с возраста 12 месяцев.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинацию проводят двукратно в возрасте 12 мес и 6 лет детям, не болевшим корью и эпидемическим паротитом.
Противопоказания: Анафилактические реакции или тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицина сульфат), куриные и/или перепелиные яйца.
Первичные иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови и новообразования.
Сильная реакция (подъем температуры выше 40 0С, гиперемия и/или отек более 8 см в диаметре в месте введения вакцины) или осложнение на предыдущее введение паротитной или коревой вакцин.
Беременность и период грудного вскармливания.
Острые заболевания или обострение хронических заболеваний.
*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.
Показания для применения: Профилактика кори и эпидемического паротита, начиная с возраста 12 месяцев.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинацию проводят двукратно в возрасте 12 мес и 6 лет детям, не болевшим корью и эпидемическим паротитом.
Противопоказания: Анафилактические реакции или тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицина сульфат), куриные и/или перепелиные яйца.
Первичные иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови и новообразования.
Сильная реакция (подъем температуры выше 40 0С, гиперемия и/или отек более 8 см в диаметре в месте введения вакцины) или осложнение на предыдущее введение паротитной или коревой вакцин.
Беременность и период грудного вскармливания.
Острые заболевания или обострение хронических заболеваний.
*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Вакцинация
800 р
Первичный приём детей
Вакцинация
1000 р
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