Вакцина паротитно-коревая от кори (Россия)

Вакцина паротитно-коревая культуральная живая, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения.

Показания для применения: Профилактика кори и эпидемического паротита, начиная с возраста 12 месяцев.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинацию проводят двукратно в возрасте 12 мес и 6 лет детям, не болевшим корью и эпидемическим паротитом.

Противопоказания: Анафилактические реакции или тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (гентамицина сульфат), куриные и/или перепелиные яйца.

Первичные иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови и новообразования.

Сильная реакция (подъем температуры выше 40 0С, гиперемия и/или отек более 8 см в диаметре в месте введения вакцины) или осложнение на предыдущее введение паротитной или коревой вакцин.

Беременность и период грудного вскармливания.

Острые заболевания или обострение хронических заболеваний.

*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.