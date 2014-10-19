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  3. Валиев Рашид Ахмирович
Валиев Рашид Ахмирович
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Валиев Рашид Ахмирович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Врач-педиатр", 1987 г. окончания.
  • Интернатура "Детская хирургия и ортопедия", 1987-1988 гг.
  • Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", действителен до 19.10.2014 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по программе "Актуальные вопросы травматологии и ортопедии", 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
Бесплатно
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