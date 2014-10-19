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Валиев Рашид Ахмирович
5.7
1
Валиев Рашид Ахмирович
Хирург
,
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Врач-педиатр", 1987 г. окончания.
Интернатура "Детская хирургия и ортопедия", 1987-1988 гг.
Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", действителен до 19.10.2014 г.
Сертификат "Детская хирургия", действителен до 21.05.2016 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Курс повышения квалификации по программе "Актуальные вопросы травматологии и ортопедии", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
Бесплатно
1 отзыв
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