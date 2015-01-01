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Ващик Николай Григорьевич
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Ващик Николай Григорьевич
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1966 г. окончания.
Интернатура по специальности "Офтальмология", ДКБ на ст. Хабаровск-1, 1970 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Офтальмология, 2015 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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