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Ващик Николай Григорьевич
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Ващик Николай Григорьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1966 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Офтальмология", ДКБ на ст. Хабаровск-1, 1970 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2015 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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