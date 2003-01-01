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Васильева Жанна Александровна
6.0
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Васильева Жанна Александровна
Терапевт
,
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
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1100 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
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900 р
0 отзывов
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