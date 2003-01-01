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  3. Васильева Жанна Александровна
Васильева Жанна Александровна
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Васильева Жанна Александровна

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов

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