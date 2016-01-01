  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Васина Татьяна Николаевна
Васина Татьяна Николаевна
6.0
0

Васина Татьяна Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1977 г. окончания.
  • Интернатура, Южно-Сахалинская городская детская больница, Педиатрия, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи