Вавринчук Александр Сергеевич
Стаж 7 лет
Профессиональные навыки:
- диагностика, выбор метода лечения (оперативное/консервативное) патологии молочных желез
- диагностические манипуляции с целью морфоверификации диагноза (пункции, биопсии) образований видимой локализации – молочная железа, щитовидная железа, опухоли мягких тканей, образования кожи
- послеоперационное ведение больных (перевязки, снятие швов)
- консультативный прием больных с подозрением на злокачественные новообразования, определение тактики дальнейшего ведения, в том числе, спектра диагностических процедур, показаний к оперативному лечению.
- диагностика, выбор метода лечения (оперативное/консервативное) патологии молочных желез
- диагностические манипуляции с целью морфоверификации диагноза (пункции, биопсии) образований видимой локализации – молочная железа, щитовидная железа, опухоли мягких тканей, образования кожи
- послеоперационное ведение больных (перевязки, снятие швов)
- консультативный прием больных с подозрением на злокачественные новообразования, определение тактики дальнейшего ведения, в том числе, спектра диагностических процедур, показаний к оперативному лечению.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
Онколог-маммолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1200 р
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