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  3. Вавринчук Александр Сергеевич
Вавринчук Александр Сергеевич
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Вавринчук Александр Сергеевич

Маммолог, Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
  • Интернатура на базе КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии", 2011-2012 гг.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", ДВГМУ, 2014-2015 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат специалиста по направлению "Онкология", ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2017 г.
  • Сертификат специалиста по направлению "Хирургия", ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2015 г.
  • Профессиональная переподготовка "Общественное здоровье и организация здравоохранения", 2016 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Член "Российского клинического общества онкологов" (RUSSCO).
Опыт работы
  • КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" г. Хабаровск.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
Онколог-маммолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1200 р
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