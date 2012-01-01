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  3. Вавринчук Людмила Валерьевна
Вавринчук Людмила Валерьевна
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Вавринчук Людмила Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
  • Интернатура по офтальмологии на базе ФГУ МНТК МГ Микрохирургия глаза г. Хабаровска, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл по специальности "Офтальмология", ИПКСЗ, 2017 г.
  • Курс повышения квалификации, обучение на рабочем месте по системе Wetlab "Лазерная микрохирургия глаза" на базе ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г. Чебоксары, 2018 г.
  • Курс повышения квалификации "Глаукома" на базе КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" МЗ ХК, г. Хабаровск, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, КГБУЗ "Городская поликлиника №10", глазной травмпункт, 2012-2013 гг.
  • Врач-офтальмолог, КГБУЗ "Городская поликлиника №11", 2013-2016 гг.
  • Врач-офтальмолог, "Клинико-диагностический центр", 2016 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1500 р
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
1700 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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