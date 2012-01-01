Вавринчук Людмила Валерьевна
Стаж 7 лет
Профессиональные навыки:
- визометрия с коррекцией, рефрактометрия, кератометрия, биометрия, аберрометрия,
- тонометрия по Маклакову, пневмотонометрия, биомикроскопия переднего отрезка, глазного дна,
- гониоскопия, прямая, обратная офтальмоскопия,
- компьютерная периметрия ,
- удаление инородного тела роговицы,
- конъюнктивы, промывание слезных путей,
- назначение консервативного лечения и динамическое наблюдение, ведение больных при всех видах патологии органа зрения,
-назначение аппаратного лечения взрослым.
- визометрия с коррекцией, рефрактометрия, кератометрия, биометрия, аберрометрия,
- тонометрия по Маклакову, пневмотонометрия, биомикроскопия переднего отрезка, глазного дна,
- гониоскопия, прямая, обратная офтальмоскопия,
- компьютерная периметрия ,
- удаление инородного тела роговицы,
- конъюнктивы, промывание слезных путей,
- назначение консервативного лечения и динамическое наблюдение, ведение больных при всех видах патологии органа зрения,
-назначение аппаратного лечения взрослым.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1500 р
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
1700 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1000 р
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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