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Сергеева Анна Васильевна
6.0
0
Сергеева Анна Васильевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Офтальмология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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