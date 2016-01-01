Винокурова Ирина Геннадьевна
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
37 печатных работ.
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Все виды функциональной диагностики органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
Ультразвуковая допплерография сосудов;
Эластография печени.
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Все виды функциональной диагностики органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
Ультразвуковая допплерография сосудов;
Эластография печени.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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