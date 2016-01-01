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  3. Винокурова Ирина Геннадьевна
Винокурова Ирина Геннадьевна
6.5
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Винокурова Ирина Геннадьевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • Обучение в ведущих медицинских образовательных Центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
  • ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российской Ассоциации Специалистов Функциональной Диагностики.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
1 отзыв

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