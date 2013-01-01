Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2014 г.

Почетная грамота Губернатора, 2015 г.

Баяхчан Лариса Станиславовна занимается проблемами сердечно-сосудистой системы, а именно: лечение и диспансерное наблюдение после перенесенного инфаркта миокарда, хирургического лечения на сердце, сосудах сердца, при развитии нарушения ритма. Кроме того, консультирует врача общей практики, участкового терапевта в установлении диагноза и коррекции терапии.