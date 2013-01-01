Баяхчан Лариса Станиславовна
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2014 г.
Почетная грамота Губернатора, 2015 г.
Баяхчан Лариса Станиславовна занимается проблемами сердечно-сосудистой системы, а именно: лечение и диспансерное наблюдение после перенесенного инфаркта миокарда, хирургического лечения на сердце, сосудах сердца, при развитии нарушения ритма. Кроме того, консультирует врача общей практики, участкового терапевта в установлении диагноза и коррекции терапии.
Почетная грамота Губернатора, 2015 г.
Баяхчан Лариса Станиславовна занимается проблемами сердечно-сосудистой системы, а именно: лечение и диспансерное наблюдение после перенесенного инфаркта миокарда, хирургического лечения на сердце, сосудах сердца, при развитии нарушения ритма. Кроме того, консультирует врача общей практики, участкового терапевта в установлении диагноза и коррекции терапии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1400 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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