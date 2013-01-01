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Баяхчан Лариса Станиславовна
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Баяхчан Лариса Станиславовна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Кардиология", 2012 г.
  • Сертификат по специальности "Функциональная диагностика", 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1400 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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