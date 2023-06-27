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Власова Евгения Александровна
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Власова Евгения Александровна
Онколог
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
Сертификат "Онкология" - до 27.06.2023
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Онколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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