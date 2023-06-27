  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Власова Евгения Александровна
Власова Евгения Александровна
6.0
0

Власова Евгения Александровна

Онколог
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Сертификат "Онкология" - до 27.06.2023
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Онколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи