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Пак С. А.
6.2
1
Пак С. А.
Онколог
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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв
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